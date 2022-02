Lyon : la Ville recherche des assesseurs pour les présidentielles

A moins de deux mois des élections présidentielles, la Ville de Lyon recherche activement des assesseurs afin d’assurer la tenue d’un grand nombre de bureaux de vote pour les prochaines élections présidentielles.

Le formulaire est ouvert aux inscriptions pour les élections présidentielles et législatives, qui se dérouleront respectivement les dimanches 10 et 24 avril puis 12 et 19 juin 2022.

La Ville explique que de rôle se fait sur la base du bénévolat et que “cette fonction est un rouage essentiel dans l’expression du suffrage universel et, donc, de la démocratie.”

Pour les intéressés, l’inscription se fait par formulaire sur le site de la ville.