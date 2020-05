Lyon : la Ville triple la cadence de distribution des masques

Ce lundi 11 mai, date de début du déconfinement, la Ville de Lyon a commencé la distribution des masques pour les Lyonnais. Mais aujourd’hui, Gérard Collomb et Yann Cucherat, l’adjoint au maire, « ont convenus de renforcer le dispositif actuellement déployé afin d’équiper le plus vite possible les Lyonnais.es afin de faire respecter les mesures de protection et de lutte contre la propagation du virus ».

Ce mardi, il a donc été décidé que la cadence de distribution serait triplée. De nouvelles prises de rendez-vous sont opérationnelles via la plateforme www.lyon.fr ou auprès de Lyon en Direct au 04 72 10 30 30. La Ville rappelle également qu’il faut « impérativement prendre rendez-vous sur www.lyon.fr ou après de Lyon en Direct, avant de se rendre dans les différents lieux ». Et « présenter une pièce d’identité ou un justificatif de domicile, ainsi qu’un justificatif de la CAF, Taxe d’Habitation ou Livret de Famille afin de déterminer le nombre de personnes au foyer, et donc le nombre de masques à récupérer ».

Autre mesure prise, celle de l’ouverture de quatre nouveaux sites de distribution à partir de jeudi 14 mai. Les endroits concernés sont le gymnase Jean Zay, dans le 9eme arrondissement, la Salle de la Ficelle, dans le 4eme, le gymnase Véricel, dans le 6eme et gymnase Tony Bertrand de Lyon 3.

Jusqu’à maintenant, 25 000 masques ont été distribués « en priorité aux publics fragiles et isolés, aux séniors en résidence ou inscrits sur le fichier canicule, aux personnes inscrites sur le fichier du CCAS, aux sans-abris et aux personnes en situation de handicap ». Autres chiffres, on décompte 8 000 masques distribués dans les marchés et une dotation globale de 5 000 masques aux mairies d’arrondissement.

Plus précisément, les 29 000 personnes âgées possédant la carte Sénior recevront leur masque d’ici la fin de semaine. Pour les agents municipaux de la Ville, une distribution de 55 000 masques est effectuée ce lundi et ce mardi. Quand aux commerçants, ils recevront 1 000 masques sous la forme d’un kit spécial.

Voici les lieux de récupération de masques déjà ouverts depuis ce lundi 11 mai :

Atrium de l’Hôtel de Ville, Gymnase Chanfray, Halle des Sports Vivier-Merle, Gymnase d’argent, Centre Nautique Tony Bertrand, Gymnase Genety, Gymnase Jeunet, Gymnase Quarantaine, Complexe Tronchet, Gymnase Alice Millat, Palais des Sports, Gymnase Mado Bonnet, Gymnase Cavagnoud, Gymnase Sauvagère, Gymnase Martinière.

Il est également possible de récupérer les masques pour d’autres personnes que son cercle familial, pour des voisins, pour les personnes les plus fragiles, en inscrivant le nombre total de masques et en se présentant au rendez-vous avec les justificatifs de la personne concernée. Mais n’oubliez pas de prendre rendez-vous avant de vous y rendre.