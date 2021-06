Lyon : la voûte ouest de Perrache ouverte au public dès ce lundi

Après trois ans de travaux, la voûte ouest de Perrache reliant la place Carnot à la place des Archives sera ouverte au public à partir de ce lundi à 12h.



Le passage long de 280 mètres sera désormais réservé aux modes actifs. Dans un communiqué publié cette semaine, Lyon Confluence estime que “ce passage sous Perrache devient plus confortable, permettant de passer rapidement et sans contrainte du tramway au train, du train au métro, du métro au vélo et de répondre à l’accroissement du nombre d’usagers et de voyageurs”.



À noter que l’inauguration officielle de la voûte lyonnaise sera organisée le 12 juillet à 11h30.

#OuvronsPerrache / La voute ouest ouvrira lundi 21 juin à midi. Avis aux piétons et cyclistes : Soyez les 1ers à l'emprunter ! @grandlyon @villedelyon @CCdesignUrbain pic.twitter.com/t8G73XGaBr — Lyon Confluence (@SplConfluence) June 18, 2021