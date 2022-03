Lyon : la Zone à Faibles Emissions va être renforcée en septembre

L’amplification de la Zone à faibles émissions – ZFE – est à l’ordre du jour ce lundi au sein du conseil de la Métropole de Lyon. En effet, à partir du mois de septembre, les véhicules de Crit’Air 5 et non classés ne pourront plus sortir de la ZFE.



L’objectif : interdire la circulation des véhicules les plus polluants, au plus tard le 1er janvier 2023. Les principaux concernés différents critères.

Les véhicules diesel : immatriculés avant le 1er janvier 2001

Les essences : immatriculées avant le 1er janvier 1997

Les deux-roues à moteur : immatriculés avant le 1er juin 2000

À noter que l’entrée en vigueur interviendra le 1er septembre. En revanche, la verbalisation des contrevenants est prévue à compter du 1er janvier 2023.