Lyon : l’accès aux quais de Saône interdit pendant un mois

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé, ce vendredi, la fermeture des quais de Saône, sur la rive gauche entre le Pont Clémenceau et le Pont Kitchner de 6h à 19h, dès le samedi 3 avril et jusqu’au dimanche 2 mai 2021.



“Depuis plusieurs jours, il a été constaté une recrudescence des regroupements de personnes sans respect de la jauge de 6 personnes, des gestes barrière, de la distanciation physique et du port du masque. Ces comportements dangereux pour notre sécurité sanitaire collective, dans le contexte de tension épidémique croissante que nous connaissons, vont jusqu’à l’organisation de fêtes sauvages comme cela a été constaté sur les quais de Saône.”, indique le préfet dans un communiqué.



A noter que le maire de Lyon et le président de la métropole de Lyon n’étaient pas favorables à cette décision.

