Lyon : l’adjoint au maire du 2e enlève une banderole sur la Place Bellecour

Ce mercredi, le premier adjoint au maire du 2ème, Jean-Stéphane Chaillet, s’est occupé personnellement d’enlever une banderole sur la statue de la place Bellecour.

Le mercredi matin une banderole avec les inscriptions « Macron l’histoire te regarde » et « we have 707 days left » a été accroché sur la statue de Louis XIV. Les auteurs seraient les activistes d’Extinction Rebellion.

Si l’adjoint a décidé d’enlever lui-même la banderole, c’est parce qu’il estime qu’elle aurait pu être enlevée depuis longtemps par la mairie centrale.

Parce que nous ne nous résignerons pas à laisser les idéologies salir notre Ville



Nous nous sommes occupés de nettoyer le haut, Messieurs @Gregorydoucet @Mohamed__Chihi nous vous laissons vous charger du bas de la statue, les Lyonnais vous remercieraient enfin ! pic.twitter.com/fPMvy8Imv2 — Jean-Stéphane Chaillet (@JsChaillet) April 19, 2023