Lyon : l’ARS d’Auvergne Rhône-Alpes va contrôler 20 Ehpad

En plein cœur de l’affaire Orpea, la ministre déléguée à l’Autonomie, Brigitte Bourguignon a souhaité mettre en place des contrôles dans de nombreux Ehpad français. Ces contrôles auront pour but de s’assurer qu’aucun établissement ne maltraite leurs pensionnaires et seront réalisés par les Agences régionales de santé.

Dans une région où il y a près de 900 établissements pour 77 700 places, l’ARS Auvergne Rhône-Alpes a confirmé que des enquêtes étaient déjà menées avant l’affaire. En 2018, l’agence a organisé près de 270 inspections dont presque un tiers dans des Ehpad.

Pour l’année suivante, l’ARS avait revu à la baisse, puisqu’il y avait plus que 211 inspections. Pour les statistiques 2020 et 2021, l’agence explique que les chiffres ne sont pas utilisables à cause de la pandémie.