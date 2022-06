Lyon : Le Big Tour était de passage dans la ville

Ce lundi 20 juin, le Big Tour de Bpi France était de passage à Lyon. Il s’agit d’un festival des entrepreneurs qui, depuis le 5 mars et jusqu’au 20 septembre prochain, sillonne les villes françaises, corses et d’Outre-Mer, « un grand festival de 30 étapes à travers toutes les régions de France qui rassemble les créateurs d’entreprise, les start-up, les TPE, PME, les entreprises intermédiaires et les grands groupes… autour de l’emploi et des innovations », explique Patrice Bégay, le directeur exécutif de Bpi France.



Son but est de susciter des vocations entrepreneuriales. Le Big Tour s’adresse à ceux qui veulent entreprendre, notamment les jeunes, pour qui cela peut-être plus difficile au début.



L’idée de créer ce festival est venue il y a trois ans, comme le rapporte le directeur exécutif :

Un village éphémère a été créé pour l’occasion. Une quinzaine de stands ont été installés dans l’enceinte du Matmut Stadium de Gerland, le stade du LOU Rugby. Ces derniers ont mis en avant une quarantaine d’entrepreneurs et une soixantaine de partenaires.



Un “camion Emploi” était aussi présent sur cette tournée pour accompagner les chercheurs d’emploi. Il proposait, par exemple, de créer son CV vidéo et de consulter et postuler à des offres digitales. Ce camion contenait également un espace de job-dating physiques, avec des entreprises comme Manpower, L’Oréal ou Paprec qui proposaient leurs offres d’emploi et leurs formations.

Le Big Tour est donc un festival entrepreneurial mais aussi culturel. En effet, lundi soir à 20h, plusieurs artistes se sont produits sur scène. Les spectateurs ont pu écouter le groupe de rock français Skip The Use mais également les talents de The Voice : Casanova, Terrence James et Flo Malley. Ces derniers étaient accompagnés sur scène par certains danseurs de l’émission Danse avec les stars : Katrina Patchett, Jordan Mouillerac, Denista Ikonomova ou encore Christian Millette.

Le #BigTour pose ses valises pour une nouvelle étape à @villedeLyon !

Au programme une journée remplie de surprises, des entrepreneurs locaux, des animations, un concert. Ouverture du village à 17h ☀️

Prochaines étapes du Big Tour : le mercredi 22 juin à Grenoble et le samedi 25 juin à Ajaccio.