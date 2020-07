Lyon : le bilan après les violences des nuits du 13 et 14 juillet

Suite aux deux nuits agitées du 13 et 14 juillet, dix individus ont été interpellés dans la Métropole.

Des poubelles en feux, des jets de mortiers sur les forces de l’ordres, ou encore des feux d’artifices tirés dans la rue, les soirées du 13 et 14 juillet ont été marquées par de nombreuses incivilités. La police annonce ce jeudi avoir procédé à 10 interpellations sur les communes de Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Vénissieux et dans le troisième arrondissement. Six d’entre eux ont été présentés au parquet ce mercredi. Deux jeunes de Caluire sont actuellement en détention provisoire. Ils sont accusés d’avoir jeté des projectiles sur les policiers à l’aide de mortiers.

Des violences et des incivilités ont aussi émaillé la nuit du 14 au 15 juillet, donnant lieu à huit interpellations dans le deuxième arrondissement, à Villeurbanne, Vaulx-en-Velin et Sainte-Foy-Les-Lyon. Quatre hommes comparaissent ce jeudi devant le parquet.