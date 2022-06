Lyon : le chanteur M a donné un concert surprise lors de la Fête de la Musique

C’est une arrivée sur scène qui a surpris plus d’une personne. Le chanteur Matthieu Chedid, alias M, a offert un concert gratuit sur la place Saint-Jean, dans la soirée de mardi, à l’occasion de la 40e édition de la Fête de la Musique.



Une belle surprise pour son public lyonnais, puisque ce dernier a enchaîné les titres face à la cathédrale et a même fait monter des enfants sur scène pour reprendre avec lui une chanson.



Plus tard dans la soirée, M s’est produit sur la scène des Nuits de Fourvière, où ses concerts affichent complet. Il donnera un dernier concert ce mercredi soir à Lyon, sur la scène du théâtre antique.