Lyon : le coût de plusieurs moyens de transport réduit ce jeudi

À l’occasion du Challenge Mobilité de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui aura lieu ce jeudi 2 juin, plusieurs moyens de transport voient leurs tarifs baissés.

Pour cette occasion, des offres ont été mises en place :

– la SNCF propose des billets de train à seulement 2 euros pour voyager dans toute la région. L’offre n’est disponible que sur le site des TER et ne concerne que les trajets inférieurs à 60 km.

– SYTRAL Mobilités propose une tarification exceptionnelle sur ses trois réseaux : TCL, Cars du Rhône et Libellule. Il sera possible de voyager toute la journée sur les 3 réseaux avec le ticket multimodal « Rhône Pass Journée » à 3 € au lieu de 8,50 €.

– le temps de trajet gratuit est augmenté de 30 minutes à 2 heures pour tous les abonnés Vélo’v.

– -40 % sur les trajets à trottinette électrique avec Dott (code : CMARA22 *).



Consultez le reste des offres sur le site de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

L’objectif est d’inciter chacun à laisser sa voiture au garage au profit d’autres moyens de transport comme le vélo, les transports en commun, le covoiturage…