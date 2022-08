Lyon : le débit du Rhône et de la Saône en importante baisse

Dans un contexte de sécheresse généralisée, le débit du Rhône et de la Saône est en baisse de 30% par rapport à la moyenne habituel.

Selon les données de Hydro.EauFrance, le débit prélevé à la station de Lyon en ce début du mois d’août affiche autour de 350 m3/s un chiffre qui s’avère très faible de la moyenne de 503 m3/s enregistrée sur les mois d’août durant la période de 2013 à 2022. Ce chiffre est également moins que la moyenne de 570 m³ /s (à Lyon) enregistrée dans l’année.

Si le mois d’août n’est pas le mois le plus bas pour le Rhône, avec les débits les plus faibles enregistrés en octobre et avril, la Saône elle, a enregistrée un débit moyen de 150 m3/s à la station de Couzon-au-Mont-d’Or, ce qui est bien inférieur à 400 m3/s prélevé en moyenne dans l’année.