Lyon : le directeur du transbordeur souhaite ouvrir son établissement aux sans-abris

La salle du Transbordeur demeure fermée à cause de la crise sanitaire. Ce mercredi, son directeur Cyrille Bonin a interpellé avec un post Facebook la préfecture Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que le préfet. Son idée est d’accueillir des sans-abris demeurant à proximité de la salle des fêtes.



En effet, il insiste sur le fait qu’une vague de froid traversera la région ces prochains jours, et qu’une “centaine d’êtres humains, dont au moins trois familles et une dizaine d’enfants” seront dehors et qu’il faut les aider.



Dans ce message, il précise : “On a donc une salle, du chauffage, des loges avec des douches. Des équipes Transbo mobilisables, que les actionnaires et la direction sont prêts à payer.”



Selon 20 minutes, la préfecture aurait indiqué qu’elle travaillait sur d’autres solutions plus pérennes que celle de l’ouverture d’une salle de concert.