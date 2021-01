Lyon : le groupe scolaire Louis Pasteur fermé pour cause de Covid-19

Cinq cas positifs au total, et des absences anormales d’élèves et d’enseignants.

La ville de Lyon et l’Agence régionale de santé (ARS) ont décidé de fermer le groupe scolaire jusqu’au 2 février.



Selon Le Progrès, les 316 élèves ne retourneront pas en classe avant mardi prochain.



Une équipe mobile des HCL proposera des tests gratuits sur les enfants, les accompagnants et le personnel de l’école toute la journée de mercredi, de 8h30 à 17h30.

Les prochains jours seront déterminants pour définir si on parle de cluster.