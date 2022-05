Lyon : le meilleur pastis du monde est lyonnais et non marseillais

Normalement rattaché à la ville de Marseille, le pastis est aussi créé et déguster dans toutes les villes de l’Hexagone et du monde. Et cette année, le meilleur pastis du monde est Lyonnais. Un verdict sans appel du concours World Drinks Awards, qui récompense chaque année les meilleurs spiritueux, bières et vins du monde.

” L’anis des Gones” est la distillerie victorieuse de 2022, une fierté et un honneur pour les trois gérants car l’entreprise est toute récente, elle a moins de 2 ans.

Ils reviendront sûrement l’année prochaine pour remettre leur titre en jeu et les Marseillais auront à cœur de faire tomber leurs adversaires de toujours : les Lyonnais.