Lyon : le métro B fermé ce dimanche

Dans le but de poursuivre les travaux pour l’extension du métro B jusqu’à Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon sud, la ligne ne circule pas ce dimanche. Des bus relais entre les stations Gare Part-Dieu Vivier Merle et Gare d’Oullins sont mis à disposition toutes les 7 à 15 minutes tout au long de la journée.



TCL conseille aux usagers effectuant des déplacement entre Gare Part-Dieu Vivier Merle et Charpennes Charles Hernu à emprunter les lignes T1, C2 ou 70. A noter que la ligne du métro B sera également fermée lundi et mardi soir à partir de 21h15.