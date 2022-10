Le ligne B du métro ne fonctionnera pas ce week-end (29 et 30 octobre). Des travaux vont être réalisés sur la ligne afin de tenter de résoudre divers problèmes qui entraînent des pannes comme ce fut le cas ce lundi et mardi soir. Ce mercredi soir encore, le métro B s’arrêtera une fois de plus de circuler à partir de 21h45 pour là aussi effectuer des interventions techniques.