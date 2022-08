Lyon : le métro B s’arrêtera de circuler de lundi à mercredi en soirée

Du lundi 29 août au mercredi 31 août, la ligne de métro B sera à l’arrêt plus tôt qu’à l’accoutumée. Le dernier départ de la station Charpennes Charles Hernu sera fera à 21h15, alors que celui de la Gare d’Oullins sera dix minutes plus tard, à 21h25.



Des bus relais seront toutefois mis à disposition des usagers toutes les dix minutes pour desservir les stations respectives. Pour cause, des travaux sont actuellement menés afin de prolonger la ligne B jusqu’à Saint-Genis-Laval.