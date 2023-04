Lyon : le métro B sera fermé durant 8 jours en avril

Nouvelles complications à venir pour les usagers qui empruntent quotidiennement le métro B. Ce dernier sera inaccessible et à l’arrêt durant huit jours en avril en raison des travaux de prolongement qui vont encore avoir lieu. La circulation est déjà interrompue entre Charpennes et Gare d’Oullins depuis ce dimanche 9 avril et le sera encore jusqu’à ce mardi 11 avril. Puis une nouvelle fermeture sera effective entre le dimanche 16 et le jeudi 20 avril. Des bus relais sont mis en place par TCL sur ce même parcours pour pallier l’absence de métros sur ces périodes.