Lyon : le Musée de l’Illusion va prochainement ouvrir ses portes

Présent dans les plus grandes villes du monde comme à Shanghai, Paris, New-York, Dubai ou Tokyo, un musée dédié à l’illusion va prochainement ouvrir ses portes à quelques pas de l’Hôtel Dieu de Lyon.



À partir du 15 juin prochain et jusqu’à la fin du mois, tous les créneaux affichent déjà complet pour visiter le Musée de l’Illusion. Il faudra désormais attendre juillet pour découvrir les différentes œuvres. Au programme de la visite, une salle des miroirs pour observer son reflet déformé, une salle de l’infini ou encore une salle renversée qui testera votre résistance aux lois de la gravité.



Chaque illusion sera accompagnée d’une explication rationnelle et scientifique qui permettra d’en savoir plus sur nos différents sens. À noter que la visite de ce musée d’une superficie de 700 m² nécessite une petite heure.



Vous pouvez réserver vos tickets ici.