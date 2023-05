Lyon : le musée des Tissus accueille le festival Airt de famille

Jusqu’au 30 juillet, une exposition originale prend place à Lyon. Vous pourrez trouver l’exposition « Airt de Famille – Acte 2 » au musée des Tissus dans le 2ème arrondissement de Lyon.

Le concept de cette exposition est simple. Mettre en avant l’économie circulaire participative. Ecoutez Gaëlle Viegas, commissaire d’exposition.

Gaëlle Viegas explique le concept de l’exposition

Durant cette exposition, ce sont différentes thématiques qui sont abordées, mais toutes ont un lien avec la transition écologique. « Tous rêveurs », « en mode tous responsables » « tous au vert » ou encore « tous voyageurs » sont les différents sujets que vous pourrez retrouver au fil des différentes semaines. Les artistes ont voulu permettre au public de débattre, réfléchir et agir en faveur d’une consommation plus responsable.

Et cela passe par le recyclage de ces objets.

Gaëlle Viegas et les objets du quotidien non utilisés

Les différents temps de cette exposition

Le premier temps de ce projet a été « Collecter ». Il a été demandé aux Lyonnais de donner des objets. Parmi eux, on retrouve des assiettes, des vases, des vêtements, des parapluies… Mais aussi plus insolite, des skis ou une brouette. Tous ces objets participent à une œuvre géante dans le musée.

Le deuxième temps a été « Créer ». Ce sont donc 27 artistes qui ont participé au projet. Ils ont fait leur proposition de projet, et ont pu faire ce qu’ils souhaitaient de la pièce, du sol au plafond pour réaliser une création unique.

Le troisième temps est « Exposer ». Il est maintenant temps pour les spectateurs de découvrir ces différentes œuvres et plonger dans une expérience immersive. Cette visite n’est pas qu’une simple exposition, c’est une réelle expérience, où les spectateurs, en plus de visiter, peuvent participer à différents ateliers.

Les différents ateliers

A la fin de l’exposition, les objets seront restitués à leurs propriétaires sous une nouvelle forme

Shab – crédit photo @Undo Art

Les artistes qui ont participé sont: Abys2fly • Adventis • Airgone • Axelle Fernandez • Bart Lanzini • Bleg • Charlotte Pilat • Chloé Weinfeld • CocoMade • Da Collages • France Mermet • Gaspard Mariotte • Gib La Manufacture • Gol3m • Laurie Diaz • Louis Pouilhe • Martin Colognoli • Muz Mural Media • Myet • Mynah • Osru • Quentin Caillat • Shab • Sly • Tony Noël

L’exposition a lieu au musée des tissus dans Lyon 2ème. C’est plus de 2000m2 de surface de créations. On retrouve notamment 22 salles où la création prend vie.

Cette exposition est ouverte :

– du mercredi au jeudi de 11h à 18h.

– les vendredis de 11h à 20h.

– Les samedis de 10h à 11h.

– Les dimanches de 10h à 18h.