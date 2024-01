Lyon : Le nouveau «ticket souple» rechargeable dévoilé

Exit le ticket rouge et blanc, place au « ticket souple » rechargeable. Il arrivera sur le réseau le 15 février prochain. L’annonce a été faite ce mardi, par le président du Sytral Mobilité Bruno Bernard.

Alors, cette nouvelle version du ticket des Transports en Commun Lyonnais (TCL) sera rechargeable dix fois maximum avec dix tickets par chargement. Cependant, il sera impossible de charger des tickets dits « différents ». On ne pourra pas retrouver un ticket famille et à usage unique sur la même carte.

Chaque carte coûtera 20 centimes et sera anonyme, le partage avec des amis et de la famille sera donc possible. Cette dernière sera utilisable trois ans.

Fini le ticket rouge et blanc le 15 mars

Alors le ticket que l’on connait tous sera encore utilisable jusqu’au 15 mars. Néanmoins vous ne pourrez plus en acheter à partir du 15 février, comme indiqué sur la campagne de communication de Sytral, « le 15 février, on lui dit FINI ».

Il sera possible d’échanger les anciens tickets magnétiques en agence jusqu’au 15 juillet.

Le billet sans contact arrive sur le réseau @TCL_SYTRAL ! 💫



Dès le 15 février, tous vos titres seront disponibles sur un seul support



Ça change tout, et pourtant ça ne change rien : on vous en dit plus sur le nouveau système billettique 🧶⤵ pic.twitter.com/FPwDsC3MNc — SYTRAL Mobilités (@SYTRALmobilites) January 23, 2024

