Lyon : le personnel du théâtre des Célestins en grève lundi

La CGT ville de Lyon et la CGT UGICT ont déposé un préavis de grève mercredi en vue du lundi 1er mars concernant le personnel du théâtre des Célestins, situé dans le 2e arrondissement de Lyon. Les membres du personnel dénoncent notamment la cadence infernale des heures de travail, ainsi que la surcharge de travail.

La CGT revendique une planification plus juste et l’embauche de personnel sur les postes vacants, ainsi que l’arrêt des contrats types CDD renouvelables sur des postes de titulaires, ainsi que la NBI pour les agents des équipes de montages et le respect des fiches de postes des agents en fonction de leur grade.

La grève commencera lundi matin mais aucune annulation, ni aucun report, n’a pour le moment été annoncé.