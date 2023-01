Lyon : le point sur le réaménagement de la place Gabriel Péri

La place Gabriel Péri va avoir le droit à un coup de jeune. L’objectif est d’en faire un nouveau quartier agréable à vivre pour ses habitants, les commerces, les usagers et les structures sociales ou structurelles, selon la Ville. Cette place réunit à elle seule de nombreux enjeux urbains comme maintenir la diversité sociale et culturelle d’un quartier populaire de centre-ville sujet à la gentrification, requalifier l’espace public pour donner plus de places aux piétons, et le végétaliser pour s’adapter aux changements climatiques, veiller à la diversité commerciale, tout en préservant l’identité du quartier ou encore favoriser le lien social, le vivre-ensemble et la tranquillité publique, dans un secteur de forte densité.

Depuis 2 ans, de nombreuses actions ont été lancées face à des dysfonctionnements de propreté, social et sécurité. La prévention contre les addictions, la réhabilitation de logements, l’amélioration des traversées piétonnes, l’organisation d’animations et la prise en compte du sentiment d’insécurité des femmes.

Améliorer l’espace public dès 2023

Le lancement de premiers travaux d’apaisement, de végétalisation et de requalification sur les espaces publics sont prévus. La Métropole de Lyon fixe l’enjeu est de réadapter l’espace public pour redonner une plus grande place aux piétons. Pour les cyclistes, il s’agit d’améliorer le confort et les continuités des itinéraires cyclables, notamment entre le cours Gambetta, la grande rue de la Guillotière et la rue Paul Bert.

Les aménagements qui seront lancés dès 2023/2024 sont la simplification des traversées piétonnes sur le cours Gambetta ainsi que sa végétalisation. Un apaisement de la rue Paul Bert et une requalification de la placette devant la Poste.

Intégrer le Clip dans le quartier

Ce bâtiment en bordure de la place Gabriel Péri “immeuble monument” qui incarne la centralité et la dimension internationale du quartier Moncey, a été étudié sous différents scénario face à son coût très élevé ( entre 70 et 110 millions ). La Métropole de Lyon oriente tout de même son intervention sur une meilleure intégration du bâtiment dans le quartier.

Un équipement public qui permettrait d’animer le rez-de-chaussée et la place, et ainsi offrir des services aujourd’hui absents pour les riverains est étudié par la Ville de Lyon. Ce projet sera programmé sur le plan d’investissements 2026-2032.