Lyon : le pont Bonaparte se refait une beauté

Ce lundi 9 janvier, la rénovation du pont Bonaparte, situé dans le 2e arrondissement de Lyon, a commencé. Des travaux de rénovation qui devraient durer toute l’année et se terminaient fin 2023.

Projet annoncé pour l’été 2022, repoussé à l’automne puis repoussé à 2023, les travaux de rénovation ont commencé ce début de semaine. 2,5 millions d’euros, c’est le montant des travaux annoncés par Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, ce matin via un post sur Twitter.

La circulation restera ouverte pour tous les modes de transport et les piétons durant les travaux sauf entre le 15 juillet et le 15 août. Piétons et cyclistes pourront quant à eux, y circuler normalement toute l’année.

Le but de ces travaux est le suivant : rénovation des trottoirs, de la chaussée et de la balustrade en pierre, réparation et renforcement de la structure en béton, remplacement de la conduite d’eau potable et l’aménagement de la Voie Lyonnaise 12 qui est une piste cyclable.