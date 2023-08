Lyon : le pont Bonaparte va rouvrir à la circulation lundi

Fermé à la circulation depuis le 17 juillet dernier en raison de travaux de rénovation, le pont Bonaparte, qui est situé dans le 5e arrondissement de Lyon et surplombe la Saône en permettant de joindre les quartiers de Bellecour et Saint-Jean, va rouvrir le lundi 21 août. Un nouvel enrobé a été posé et des bordures en granite ont été installées entre le rebord du trottoir et la voie de circulation.

