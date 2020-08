Le masque obligatoire dans certaines zones de Lyon dès samedi

La préfecture, l’Agence régionale de Santé d’Auvergne-Rhône-Alpes et la mairie de Lyon ont annoncé ce mercredi matin un arrêté rendant le port du masque obligatoire dans certains secteurs et rues à Lyon qui entrera en vigueur ce samedi 22 août.



Le port du masque sera obligatoire dans les zones à forte fréquentation à certains horaires jusqu’au 31 octobre. Les zones concernées sont tout le Vieux-Lyon, jusqu’au pont de la Feuillée au nord, le quartier de la Guillotière, les abords de la gare Part-Dieu et les zones commerciales de la presqu’île (Bellecour, rue Victor Hugo jusqu’à la place Carnot). Dans ces secteurs, le masque sera obligatoire de 10h à 23h.



Tous les marchés et les zones de rassemblement festifs sont également concernés par cet arrêté. La plage horaire est cependant de 18h à 2h, et comporte les berges du Rhône et de la Saône, les ponts d’accès aux berges, ainsi que le bas des pentes de la Croix-Rousse y compris la place des Terreaux.



Le port du masque sera obligatoire pour les piétons âgés de 11 ans et plus, ainsi que pour les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes. Le non-respect de cette mesure est passible d’une amende de 135 euros.