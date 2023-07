Lyon : le premier émeutier condamné à 4 mois de prison ferme

La toute première sentence concernant les émeutes urbaines à Lyon, en réaction à la mort de Nahel tué à Nanterre mardi dernier, est tombée ce lundi. Il s’agissait des premières comparutions immédiates des majeurs interpellés lors de ces violences qui ont débuté devant le tribunal judiciaire de Lyon. Ainsi, le premier suspect condamné est un habitant de Meyzieu âgé de 19 ans et qui était jugé pour des tirs de mortiers sur des policiers le 29 juin dernier à Vaulx-en-Velin. Ce dernier a été condamné à un an de prison dont quatre mois de prison ferme, et donc 8 mois avec sursis.