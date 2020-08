Lyon : le programme de l’Assomption de la Vierge Marie

Le 14 et 15 août, le site de la basilique de Notre-Dame de Fourvière attire, comme chaque année, des centaines de personnes pour célébrer l’Assomption de la Vierge Marie.



Au programme cette année, la messe anticipée du 15 août aura lieu ce vendredi à 17h30. La grande procession aux flambeaux se déroulera à 20h avec un départ qui s’effectuera sur le parvis de l’Église Saint-Irénée. La procession se rendra ensuite jusqu’à la basilique Notre-Dame de Fourvière. Elle sera menée par le recteur de la basilique, le père Matthieu Thouvenot. À l’issue de la procession, une veille de prière sera organisée.



Ce samedi 15 août, les messes auront lieu à la basilique aux mêmes heures qu’un dimanche, à savoir, 7h30, 9h30, 11h et 17h30.



À noter que toutes les mesures nécessaires au respect des gestes barrières sont mises en place. Le port du masque est recommandé pendant la procession et obligatoire dans l’enceinte de la basilique.