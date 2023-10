Lyon : le projet “Presqu’île à vivre” se précise

Le projet Presqu’île à vivre, se précise : zone à trafic limité, nouvelles aires piétonnes, plan de circulation. Certains aspects du projet seront encore affinés dans les prochains mois en concertation avec les partenaires.



On sait déjà qu’une quinzaine de rues supplémentaires vont devenir piétonnes, s’ajoutant à une trentaine de rues et places piétonnes déjà existantes. Première étape, la mise en place, depuis le 4 octobre, d’une aire piétonne dans le bas des pentes. Cela concerne une dizaine de rues dans le quartier.

La place des Cordeliers © Folia

Les itinéraires des lignes de bus qui desservent la Presqu’île vont être repensés afin de garantir la régularité et la fiabilité du passage des bus. Les lignes C3, C13 et C14 passeront par les rives de Saône et par la rue Grenette, désormais réservée à la circulation bus. Le terminus de la ligne C18 se fera aux Cordeliers. Une nouvelle ligne sera créée en rive droite du Rhône et les lignes C20/C20E et 40 seront relocalisées en rive Ouest de Bellecour. Les navettes seront maintenues en Presqu’île pour garantir la desserte en cœur de ville et des Pentes. Les travaux pour adapter les voiries pour ces nouveaux passages de bus devraient débuter au printemps 2024 et les nouveaux circuits des bus entreront en vigueur à l’été 2025.

A noter également la mise en place d’une zone à trafic limité (ZTL) du bas des Pentes jusqu’à Bellecour, dont le périmètre est maintenant globalement défini. Réservée aux piétons, vélos, transports en commun et à certains véhicules autorisés, elle permettra de réduire le trafic automobile d’au moins 20%. Les points d’accès à la Presqu’île, aujourd’hui au nombre de neuf seront au nombre de cinq, en plus des accès aux aires piétonnes bas des pentes et Ferrandière. Les accès aux parkings publics seront conservés et adaptés. Dans la ZTL, le stationnement est préservé pour les ayant-droits, dont les habitants. Les horaires d’accès et les ayants droits font partie des sujets qui restent ouverts à la concertation.