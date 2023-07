Lyon : le Raid contraint d’intervenir pour interpeller un forcené

Ce jeudi, des ouvriers qui travaillaient sur un chantier situé dans le 6e arrondissement de Lyon ont contacté les forces de l’ordre pour signaler des coups de feu entendus au niveau de la rue Garibaldi.

Suite à ce signalement, un équipage du Raid est intervenu dans le but d’interpeller le responsable des tirs, qui s’était retranché dans un immeuble du 97 rue Garibaldi (dans lequel se trouvait de nombreuses habitations ainsi que le consulat du Sénégal). En fin d’après-midi, le quartier a été bouclé durant plus d’une heure et l’homme a été finalement interpellé aux alentours de 19h.

Heureusement, l’homme n’a fait aucun blessé. Il a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer les circonstances de son acte.