Lyon : le record de précipitations battu pour un mois de mai

Le record de précipitations pour un mois de mai a été battu ce lundi à Lyon. Le précédent record datait de mai 1921.



À 20 h, on comptait 76,5 mm d’eau en 12 h à la station de Lyon-Bron. Et selon Keraunos, l’observatoire des tornades et des orages violents, près de 106 mm de pluie sont tombés en 24h, ce qui représente un nouveau record absolu, tous mois confondus, depuis plus de 100 ans.



Le précédent record datait du 7 septembre 2010, ce jour-là, il était tombé 104mm d’eau.



A noter que plus de 80 interventions ont été réalisées dans le Rhône et 70 dans l’Ain essentiellement pour des caves et des routes inondées. La Saône et le Gier, sont toujours en vigilance jaune pour les crues. En revanche, l’alerte orange, pluie-inondation a été levée par Météo France.

Des routes commencent à être inondées comme ici à Mions route de Corbas. Il est tombé entre 50 et 60mm et les pluies vont encore se renforcer dans les prochaines heures. pic.twitter.com/WiVm9CJ4By — Lyon Météo (@LyonMeteo69) May 10, 2021