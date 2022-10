Lyon : le record du monde de la plus grosse choucroute a été battu

Le 8 octobre dernier, le record du monde de la plus grosse choucroute a été battu par la Maison Adam à Haguenau dans le Bas-Rhin en Alsace. Ce dernier était détenu jusqu’ici par la Brasserie Georges à Lyon depuis 1986. À l’époque, l’enseigne lyonnaise avait réalisé une choucroute de 1,5 tonne. La Maison Adam a de son côté réalisé une choucroute de 2,3 tonnes au début du mois et a ainsi battu le record précédemment établi de plus de 850 kg.