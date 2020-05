Lyon: le retour des terrasses est envisagé pour le 2 juin

La ville de Lyon va autoriser l’installation des terrasses estivales et des terrasses sur stationnement. Cette mesure ne rentrera en compte que si le gouvernement valide l’ouverture des restaurants et bars pour le 2 juin.

Les terrasses sur stationnement seront tolérées “dans le respect de la tranquillité des riverains et en bonne cohabitation avec les autres usages et flux”. Cela permettra aux bars les plus convoités d’offrir une meilleure distanciation sociale entre chaque client.

En attente de la décision du gouvernement, les commerçants ont l’autorisation, par la ville de Lyon, d’utiliser leurs terrasses pour leurs livraisons de plats à emporter.

Le premier ministre, Edouard Philippe, devrait confirmer la réouverture ou non des cafés, bars et restaurants, la semaine prochaine.