Lyon : le secteur de l’énergie s’est mobilisé pour la quatrième fois ce jeudi

Le mois de mars semblait trop long pour les militants de chez EDF, ENGIE, GazelEnergie. Ils se sont mobilisés ce jeudi matin devant l’hôtel de région à Lyon.



Ils dénoncent en partie les différentes restructurations des dernières années et défendent un service public de l’énergie.



Il s’agit de la quatrième journée de mobilisation à l’appel de la CGT, Solidaires et la FSU, ainsi que de quatre organisations de jeunesse (Unef, FIDL, MNL, UNL), après la santé jeudi dernier et l’éducation nationale mardi.