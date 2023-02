Lyon : l’école Michel Servet au tribunal administratif vendredi

En octobre 2020, un collectif de parents d’élèves de l’école Michel Servet et l’association Greenpeace France ont déposé un recours devant le tribunal administratif de Lyon contre l’inaction de la ville, de la métropole et de l’Etat concernant la pollution de l’air à laquelle sont exposés les élèves de cette école, située à côté du tunnel de la Croix -Rousse.

Après plus de deux années d’instruction, une audience aura lieu vendredi 3 février. Dix-huit enfants scolarisés dans cette école, leurs parents, et l’association Greenpeace France, assistés par Maître François Lafforgue, feront valoir leur droit à une indemnisation du fait de l’exposition des enfants à la pollution de l’air et des contraintes qui leur sont imposées à cause du trafic routier.

La municipalité écologiste a prévu 6 millions d’euros afin de lutter contre la pollution de l’air. La Métropole de Lyon envisage également de supprimer deux voies de circulation voiture dans le tunnel de La Croix-Rousse pour pouvoir y mettre une voie de bus dans chaque sens. Cela permettrait de supprimer la circulation routière du tunnel mode doux. Une autorisation préalable de l’Etat est nécessaire pour que ce changement soit mis en place.