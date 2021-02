Lyon : les artistes donneront de la voix avant les victoires de la Musique classique

Ce mercredi soir, les victoires de la Musique classique s’inviteront à la Halle Tony Garnier de Lyon.



A cette occasion, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot va faire le déplacement. Sur son chemin : l’Esplanade principale à l’extérieur de l’enceinte, qui verra la présence d’une vingtaine d’intermittents du spectacle.



Leur but : interpeller la ministre pour faire monter le projet de réouverture des salles de concert, cinéma et lieux culturels. Parmi les artistes en représentation : Philippe Vieira, danseur, chorégraphe et directeur des centres de danses Baila Conmigo, à Lyon et Villeurbanne.

Le mouvement nommé “Tous au Champs de Mars” est apolitique et se veut simplement porte-parole du monde culturel.



L’objectif sera de donner de la voix, ce soir à Lyon, mais surtout en mars et notamment le 21 à Paris lors d’une manifestation nationale au champs de Mars à Paris.



Pour les acteurs de la culture, dont Philippe Vieira, la fermeture toujours active des salles, lieux dédiés et musées est fait sur la base de choix.

Les artistes débuteront leur représentation à 17 heures, à l’extérieur de la Halle, et tenteront d’échanger avec Roselyne Bachelot. Le défi est lancé.