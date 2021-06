Lyon : les batteries des e-Vélo’v rappelées

Les batteries des Vélo’v “hybrides” en libre-service qui ont été mise en service il y a maintenant un an à Lyon, ont été rappelées.



L’opérateur JC Decaux indique qu’un “problème de fabrication […] pouvant entraîner un court-circuit lors du chargement de la batterie”.



Les 2 270 batteries actuellement en circulation sont rappelées et feront l’objet “d’une révision complète avec mise à jour matérielle et logicielle”, explique la société dans un communiqué. Jusqu’à présent trois incidents ont été relevés.



Il est conseillé aux utilisateurs “de ne plus utiliser ou recharger leur batterie jusqu’à leur remplacement”. Ils sont invités à contacter le service client e-Vélo’v.