Lyon : les commerçants demandent l’interdiction des manifestations en centre-ville samedi

Déjà interdites, les deux samedis précédents en Presqu’île, par le préfet du Rhône , il semblerait que les manifestations n’auront pas davantage accès au centre-ville de Lyon ce week-end.

Les membres de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Lyon ont demandé au préfet de réitérer ces interdictions en les élargissant pour ce dernier samedi avant Noël “jour de l’année le plus important pour les commerçants”.

La CCI s’est notamment plainte dans un communiqué que les commerçants de la Presqu’île “sont victimes depuis plusieurs samedis de manifestations qui font l’objet de nombreux débordements : jets de pierres dans les vitrines, violences, intimidations, etc… Ces comportements conduisent les consommateurs à déserter ces quartiers et les commerçants à fermer leur commerce, pour se protéger au mieux… A l’heure où de nombreux commerçants et artisans sont au bord de la faillite et dans une grande détresse morale, il est intolérable que de tels agissements se reproduisent semaine après semaine“.