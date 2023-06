Lyon : les dates du festival Entre Rhône et Saône sont connues

Le festival Entre Rhône et Saône, qui met à l’honneur les deux fleuves qui traversent Lyon autour du thème de l’eau et de sa préservation, va effectuer son retour en 2023 à l’occasion de sa deuxième édition, prévue du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet. 340 animations seront au programme, réparties principalement sur trois grands sites : les berges du Rhône à la Guillotière, l’île Barbe et la Darse de la Confluence.