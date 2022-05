Lyon : les habitants peuvent récompenser leur restaurant préféré

Pour la troisième année, le journal le Progrès et la Ville de Lyon invitent les Lyonnais à élire leur restaurant de quartier préféré. Au total, près de 200 restaurants ont été sélectionnés, selon des critères précis (prix, taille du restaurant, respect de la saisonnalité, cuisine maison…).

À l’occasion d’une grande soirée festive ouverte à tous et qui se déroulera le lundi 11 juillet (endroit encore inconnu), se verront récompenser douze restaurants dont un par arrondissement et trois dans des catégories spécialement créées : végé-friendly, bio et cuisine du monde.

Alors amoureux de la gastronomie lyonnaise, vous avez jusqu’au 16 juin pour voter.