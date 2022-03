Lyon : les jeunes ambassadeurs ouvrent les portes de l’Institut Carrel

Lors de la Journée Portes Ouvertes – JPO – organisée le samedi 12 mars, l’Institut Carrel a mis à l’honneur ses ambassadeurs. Plusieurs étudiants et étudiantes se sont impliqués dans la vie de leur établissement pour accueillir et guider les jeunes élèves qui viendront s’informer sur les formations proposées et afin de leur faire découvrir l’établissement lyonnais.

Un programme porté par les étudiants

Fort de ce succès, l’Institut Carrel regroupe aujourd’hui plus de 120 ambassadeurs qui ont pour but de transmettre ses valeurs humaines et de solidarité. Une expérience riche en émotions pour Laura Quentin, alternante en ressources humaines, qui explique les raisons qui poussent les jeunes à être sélectionnés pour représenter leur établissement lors de ces JPO.

« C’est beaucoup plus facile pour les jeunes d’être accueillis par des étudiants de leur âge car il se sentent soulagés et plus en confiance, indique-t-elle. Le stress a très souvent tendance à s’en aller et la communication devient beaucoup plus fluide, ce qui est très agréable » explique la jeune bénévole, qui décrit également le rôle d’ambassadeur.

« Bien souvent, les jeunes élèves sont déboussolés par la découverte d’un nouvel environnement éducatif. Ils ont du mal à voir clair dans l’offre de formations proposées et ils appréhendent cette nouvelle étape difficile. C’est pourquoi les ambassadeurs partagent avec eux leur expérience de la vie étudiante et veillent à faciliter leur intégration. »

Informations complémentaires

Si vous souhaitez vous inscrire afin de participer aux prochaines JPO, sachez que l’Institut Carrel propose sa prochaine session le 9 avril, de 9h00 à 12h30. Pour vous inscrire, il vous suffit de vous rendre ici.