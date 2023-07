Lyon : les mairies appellent à l’apaisement

Ce lundi matin, à Lyon et partout en France, de nombreux maires et élus de la Métropole se sont réunis sur le parvis de leur mairie, à l’appel de l’Association des maires de France (AMF). Après près d’une semaine de violence et de destruction massive de lieux républicains et publics, il est temps d’apaiser les tensions.

” Les maires sont en première ligne et les violences qu’ils subissent ne sont pas concevables” sont les mots de Pierre Oliver, le maire du 2e arrondissement de Lyon. Pour lui, la violence doit cesser mais surtout il souhaite que la ville de Lyon, l’Etat fournissent les effectifs nécessaires pour tenir face à de tels événements dévastateurs”. Le discours s’en ai suivi de remerciements auprès de la foule présente.