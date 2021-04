Lyon : les organisateurs de la fête sauvage sur les quais de Saône placés en garde à vue

Ce vendredi, les deux organisateurs de la fête sauvage, qui a rassemblé plus de 300 jeunes sur les quais de Saône mardi dernier en pleine crise sanitaire, se sont rendus de leur plein gré à la police, selon le Petit Bulletin.



Il s’agit de deux frères qui pensaient juste regrouper quelques amis pour un apéro via les réseaux sociaux. Ils n’avaient pas imaginé que cet événement prenne autant d’ampleur.



“Il est important pour nous d’assumer nos actes et leurs conséquences. Ces trois derniers jours, un acharnement médiatique a été mis en route à l’encontre de ce rassemblement et des organisateurs. Notre démarche aujourd’hui est de stopper toutes spéculations à notre encontre est nous nous laissons entre les mains de la justice”, explique les deux organisateurs dans une note audio envoyée au Petit Bulletin.



Les deux frères ont été placés en garde à vue. À noter, que le préfet a pris un arrêté interdisant la vente à emporter et la consommation d’alcool dans les secteurs des quais du Rhône et de la Saône.