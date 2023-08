Toujours placée en vigilance orange canicule, la ville de Lyon élargi les horaires d’ouverture de ses parcs afin de permettre à ses habitants de profiter de l’ombre et de la fraîcheur de ces espaces. Depuis vendredi, le parc de la Tête d’Or ferme à 23h30 et les parcs Blandan et Gerland resteront ouverts jusqu’à minuit.

La vigilance orange canicule se poursuit ce week-end. Les horaires d’ouverture des parcs sont élargis : Parc de la Tête d'Or jusqu’à 23h30, Blandan et Gerland jusqu’à minuit. Consultez les lieux de fraîcheur et bons gestes ici : https://t.co/mRd6sO3kLW https://t.co/do0cStyi0x — Ville de Lyon (@villedelyon) August 18, 2023