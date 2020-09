Lyon : les piscines passent en mode hiver

Les piscines d’été de la ville de Lyon sont désormais fermées depuis le 6 septembre. A la suite d’aménagements techniques nécessaires à la mise en configuration hivernale et d’adaptations liées à la crise sanitaire, les piscines d’hiver ont rouvert ce lundi.

Calendrier des ouvertures :

Lundi 14 septembre : ouvertures des piscines Saint-Exupéry (lyon 4e), Charial (Lyon 3e), Tronchet (Lyon 6e) et Delessert (Lyon 7e).

Mercredi 16 septembre : ouverture du Centre nautique Tony Bertrand (Lyon 7e) et de la piscine Garibaldi (Lyon 6e).

En raison des travaux engagés dans le cadre du contrat de performance énergétique (CPE) de la piscine de Vaise, fermée jusqu’à la fin octobre, l’ouverture de la piscine d’été de La Duchère est prolongée jusqu’au 16 octobre.

Nouveaux modes de fonctionnement :

Pour le grand public : les jauges d’accueil sont réduites à 25% du fonctionnement habituel. Ces réductions de capacité évitent trop de proximité dans les bassins, permettent le nettoyage et la désinfection, et garantissent la distanciation entre les usagers dans les plages et dans les vestiaires. Certains établissements permettent le cheminement des usagers à sens unique. Pour les autres, l’aménagement des horaires d’ouverture évite les croisements entre les publics.

les jauges d’accueil sont réduites à 25% du fonctionnement habituel. Ces réductions de capacité évitent trop de proximité dans les bassins, permettent le nettoyage et la désinfection, et garantissent la distanciation entre les usagers dans les plages et dans les vestiaires. Certains établissements permettent le cheminement des usagers à sens unique. Pour les autres, l’aménagement des horaires d’ouverture évite les croisements entre les publics. Pour les activités sportives : le nombre d’usagers qui pratiquent la nage sportive est limité à 6 ou 8 personnes par ligne d’eau.

le nombre d’usagers qui pratiquent la nage sportive est limité à 6 ou 8 personnes par ligne d’eau. Pour les activités scolaires : le nombre de classes accueillies cette saison reste proche des années précédentes. Des mesures de sécurité particulières sont prises pour organiser des arrivées décalées, des regroupements et des croisements de groupes classe.

Un système de registre est mis en place à l’entrée des établissements afin de pouvoir établir un suivi des personnes « contact » en cas de présence de contamination, conformément aux exigences de l’Agence Régionale de Santé (ARS).

Tarifs et modalités d’achat :

Les anciens tarifs sont à nouveau applicables. L’accès n’est plus restreint aux seuls Lyonnais. Le prolongement de la durée des abonnements est porté de 6 mois à 1 an.

Les caisses traditionnelles sont à nouveau ouvertes et le dispositif de réservation associé à un payement en ligne est à l’étude.

Plus d’infos ici