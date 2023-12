Une partie des quais de Saône et du Rhône est fermée aux piétons et aux cyclistes à Lyon ce mardi.



Le niveau de l’eau dans le Rhône au niveau du pont Morand (Lyon 6ᵉ) est à 2,55 mètres ce mardi à 14h50 et devrait continuer d’augmenter jusqu’à 2,88 mètres.



Le Rhône et la Saône sont actuellement en vigilance jaune pour les risques de crue et de débordements d’après le réseau de surveillance Vigicrue.

#Crues | Prudence à #Lyon, ne vous aventurez pas le long du #Rhône et de la #Saône où certains accès piétons/cyclistes ont été fermés par mesure de sécurité compte tenu de la montée des eaux. 🚧🚷🚳https://t.co/2FSObzU2rD pic.twitter.com/3VKrlaf6Ca — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) December 12, 2023