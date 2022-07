Lyon : les salariés de Just Eat déplorent leurs conditions de travail et se mettent en grève

Ce vendredi 15 juillet, à Lyon comme dans plusieurs villes de France, les salariés livreurs du service Just Eat seront en grève. Le rassemblement dans l’ancienne capitale des Gaules est prévu à partir de 19h au 97 cours Gambetta, devant les locaux lyonnais de l’entreprise.

Les négociations entamées depuis quelques mois avec leur direction ne donnent aucun résultat du côté des salariés, qui dénoncent des salaires médiocres, des conditions de travail infernales et, plus encore, la volonté de la société britannique de licencier plus de 200 salariés à la fin de cet été.

Le 11 juillet dernier, Just Eat avait décidé d’annuler une série de réunions qui devaient aboutir à des compromis. C’est pour cette raison que ce vendredi soir, les livreurs ont décidé de se faire entendre.

Ces derniers souhaitent avoir une augmentation du salaire fixe avec une prise en compte de la pénibilité, avoir un maintien de l’emploi sur tous les sites et disposer de plus de jours de repos et de congés payés.