Lyon : les SDF de la Presqu’île refusent un gymnase à leur disposition

De plus en plus de tentes sont installées à même le sol à Lyon, formant de véritables campements sauvages. Les nuisances sont constantes pour les habitants et les commerçants qui résident ou travaillent près des lieux, en particulier à cause des chiens qui hurlent à toute heure du jour et de la nuit.



Les services de police n’interviennent que trop rarement pour stopper ces problèmes qui ne sont pas réellement pris au sérieux par les responsables politiques.



Mais ce vendredi, l’adjointe au maire de Lyon, Sandrine Runel a admis son échec après avoir proposé aux SDF devant le Pathé Bellecour de loger dans un gymnase avec l’eau courante : “ils ont refusé, par peur de perdre leurs chiens” conclue-t-elle.