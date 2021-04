Lyon : les techniciens du laboratoire Eurofins Biomnis en grève

Ce vendredi, les techniciens du laboratoire Eurofins Biomnis étaient en grève. En effet, les salariés réclamaient une meilleure augmentation de leur salaire suite à la charge de travail qui a fortement augmenté depuis la crise sanitaire.



Les dernières négociations annuelles obligatoires (NAO) chez Eurofins Biomnis prévoyaient une augmentation de +0,5 % en mesures générales et en mesures individuelles. Des augmentations jugées très insuffisantes pour les salariés de Gerland.



Suite à cette grève, une réunion a eu lieu entre les salariés et le directeur général, Sébastien Gibault. À l’issue de celle-ci, il a été convenu que l’augmentation serait portée à +1 % en mesures générales et +0,5 % en mesures individuelles. Les grévistes sont retournés travailler après les négociations.